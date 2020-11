‘Vleermuizenhotel’ in Aalst kortstondig gekraakt: ‘Krakers hebben ook rechten’

Vier of mensen waren het pand binnengegaan en maakten zich daarmee schuldig aan huisvredebreuk. De politie zorgde ervoor dat ze vrijdagmiddag weer vertrokken. Rond 14.30 uur stonden er zeker vijf politieauto's bij de (voormalige) bedrijfslocatie op de hoek van de Gestelsestraat en de Akkerstraat. ,,Ze hadden al een ander slot op de voordeur gezet", zei officier van dienst Van Meerwijk. ,,Met wat gemopper zijn de meesten vertrokken. We hebben er één aangehouden; die had ook nog andere feiten op zijn naam.”

‘Ik wil een normaal leven leiden’

Een stukje verderop stond Femke (39), die niet met haar achternaam in de krant wil, nog na te trillen van het hele gebeuren. Ze is een van de krakers. ,,Ik probeer al vijf jaar aan woonruimte te komen en sta in heel Brabant en in Rotterdam ingeschreven", vertelde ze.

,,Het liefst wil ik een huis op wielen, maar ik heb mijn rijbewijs nog niet. Ik wil een normaal leven leiden. Maar als ik geen eigen woonruimte heb, moet ik steeds op zoek naar een andere plek. Gisteren zijn we hier in getrokken. Krakers hebben ook rechten. Toen we eruit moesten heeft onze woordvoerder dat ook gezegd, maar daar hebben ze hier schijt aan. Ik wil iets opbouwen en het is nooit mijn bedoeling om iets af te breken."

Volledig scherm Leroy Kluijtmans (VPS Leegstandsbeheer) en Marc Nuchelmans (r.) voor het gekraakte anti-kraakpand in Aalst-Waalre. Vrijdag werd het pand ontruimd door de politie.

Marc Nuchelmans is de eigenaar van het perceel. Hij is van plan om de twee bedrijfsgebouwen te slopen. Er komen woningen. ,,Op deze plek is 'Locatie Ligtvoet Aalst' voorzien. Tot de sloop heeft leegstandbeheerder VPS het gebouw als antikraak in gebruik.”

Dat zal nog wel een tijdje zo blijven, want er zijn vleermuizen aangetroffen. Pas na minimaal één broedseizoen wordt er een sloopvergunning afgegeven. Om de beschermde dieren eerder naar buiten te laten verkassen, plaatst Nuchelmans binnenkort vleermuiskasten.