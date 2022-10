Vlees met een vleugje historie bij voormalig kasteel

WAALRE - Fietsers en wandelaars in het gebied tussen Dommelen en Waalre moet het al opgevallen zijn: een kudde Lakenvelders met een groot aantal kalfjes in de wei vlak bij het bruggetje op de Loonderweg. Een kudde die daar niet zomaar staat, naast het voormalige kasteel van Waalre.

„Mijn vader is tien jaar geleden overleden, dus mijn moeder bleef hier alleen achter op de kasteelboerderij”, vertelt Hans Jansen. „Ik heb altijd gezegd dat ik geen boer wilde worden. Maar toen mijn moeder het huis wilde verkopen, begon er toch iets te knagen. Mijn vrouw Miriam was heel duidelijk: als we hier zouden gaan wonen, dan zouden er ook koeien komen.”

Het indrukwekkende huis vertoont aan de buitenzijde weinig tekenen van het voormalige kasteel dat er heeft gestaan. „Het kasteel dat hier stond is afgebrand, waarna op de resten een boerderij is gebouwd. Daarna noemde iedereen het dus de kasteelboerderij”, legt Hans uit. „De kelder en twee buitenmuren zijn van het kasteel overgebleven en ook een gedeelte van de gracht ligt er nog. De rest heeft mijn opa dicht gegooid.”

Geen willekeurige keuze

Miriam is blij dat er weer geboerd wordt. „Ik heb altijd gezegd dat ik geen loonwerker zou trouwen, maar een boer. Maar ja, toen we al getrouwd waren, begon Hans naast zijn vaste baan bij Waterschap de Dommel nog zijn compact loonbedrijf”, vertelt zij. „De stallen waren hier allemaal nog intact, dus de keuze voor koeien was zo gemaakt. Bovendien wil ik wel, nu we meer achteraf wonen, dat er hier wat ‘volk op de dam’ komt.”

Quote Vroeger liep dit altijd bij kastelen en op landgoede­ren Hans Jansen

De keuze voor Lakenvelders is geen willekeurige keuze geweest. „Lakenvelders zijn een echt Oudhollands ras. Vroeger liep dit altijd bij kastelen en op landgoederen. Tot een paar jaar geleden waren er nog maar een paar honderd in Nederland. Inmiddels zijn het er zo’n drieduizend, waarvan er 35 bij ons staan. Een van de weinige grotere kuddes in de hele regio”, legt Hans trots uit.

Natuurinclusief boeren

Zoals vader Jansen in de jaren zeventig erg vooruitstrevend was met zijn melkveebedrijf, zo was het voor Hans en Miriam al snel duidelijk dat ze het anders wilden doen dan de rest, omdat ze zo kleinschalig zijn. „We boeren op een natuurinclusieve manier, dus we gebruiken bijvoorbeeld geen kunstmest en hebben een kruidenrijke wei. Verder loopt de stier gewoon in de wei bij de koeien, zodat er natuurlijke dekking plaats kan vinden. We zitten eigenlijk tussen biologisch en gangbaar in.”

Hoewel alle koeien een naam krijgen van het stel en het zeker niet alleen nummertjes zijn, is de verkoop van het vlees ook belangrijk. „Om het ras in stand te houden, moeten we fokken en slachten. We hebben nu een klein winkeltje dat op zaterdagmiddag en op afspraak open is. Inmiddels beginnen mensen ons ook echt te vinden en geven ze ook aan het mooi te vinden hoe de koeien hier in de wei staan”, legt Miriam uit.

Langs de boerderij staat nog een grote woonunit. „Daar wonen we nog in. We moeten nog flink klussen in huis, maar wachten op toestemmingen omdat het een rijksmonument is”, legt Hans uit. Ambities voor de toekomst zijn er in ieder geval al genoeg. „We willen de omgeving verfraaien hier. Zo willen we ook het kerkepad, dat van de Willibrorduskerk naar de kasteelboerderij liep, weer in ere herstellen. Een groot gedeelte ligt er al. Alleen het laatste stukje door onze weide heen willen we weer aanleggen”, vertelt Hans. „Maar eerst maar eens zorgen dat we hier kunnen wonen”, besluit Miriam.