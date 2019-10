Vlindertuin en insectenhotel bij Eeckenrhode in Aalst: ‘Hopelijk gaat het zaad het winnen van het onkruid’

Aan de zuidkant van de serviceflat voor senioren in Aalst, Eeckenrhode, ligt een deel van de tuin er sinds gisteren weer prachtig aangeharkt bij. Even daarvoor strooide, onder grote belangstelling, een tiental bewoners er ieder een emmer vol zaad en zand kwistig in de rondte. Het is de bedoeling dat komend voorjaar op deze plek 25 verschillende wilde bloemen groeien die vlinders, bijen en andere insecten naar de tuin moeten lokken.

Volgens bewoner Cor Stehouwer is het nog maar de vraag of de pioniersplanten het gaan winnen van het onkruid. Maar met een knipoog meent hij dat het wel goed zal komen, omdat er wordt samengewerkt met de Vlinderstichting. Stehouwer (72) is ook de bedenker van het insectenhotel dat de vlindertuin siert. Daar is hij drie weken bijna dag en nacht mee bezig geweest, omdat hij vond dat het hotel een replica moest zijn van de serviceflat. Althans, de buitenzijde dan. ,,Dat schoot me gewoon te binnen. Maar ik kreeg vervolgens heel veel opmerkingen en adviezen, zo van ‘dát moet erbij en dát’. Ik ben alleen niet zo technisch en heb voor de eerste keer lang zitten knutselen met riet en bamboe. Het is materiaal dat ik nog niet eerder in handen had. Het was een hele klus, maar wel een leuke.’’ De geboren Papendrechter raakte pas na zijn prépensioen echt geïnteresseerd in de natuur. Hoewel hij als kind er weliswaar niet eentje was die de kikkers opblies, boeide de natuur hem destijds niet bovenmatig. ,,Ik ving wel de vogels op die tegen de elektriciteitsmast waren gevlogen, maar als de kat er vervolgens mee vandoor ging, dan was dat maar zo.’’