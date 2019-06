‘Voetbal was belangrijk in het gezin Bierens’ in Valkenswaard

Naast de zorg voor de kinderen heeft Truus Bierens (89) met korte onderbrekingen tot haar 54ste gewerkt op de plaatselijke Willem II Sigarenfabrieken. Ook haar echtgenoot Frans Bierens (91) was in zijn werkzame leven honkvast. Tot aan zijn zestigste was hij werknemer bij de Philips Treksteenfabriek in Valkenswaard. ,,Daarna hebben we enorm genoten van onze vrijheid. Veel fietsen en vaak op vakanties. Met onder meer bergwandelingen in Oostenrijk en een heerlijk pension in Cochem aan de Moezel(D). En al die jaren ook enorm veel plezier beleefd aan onze zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.