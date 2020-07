Voetbaldagen bij RKVV Dommelen: smeren en barbecueën op 1,5 meter

Het was lange tijd spannend of de voetbaldagen vanwege corona wel door konden gaan. ,,We hebben tot het laatste moment gewacht met een go of no go”, vertelt organisator Maarten de Backer. ,,In het begin mocht er niets, ook geen jeugdsport. Toen er steeds meer versoepelingen kwamen, zagen wij mogelijkheden om het wel door te laten gaan.”

Dommelen ontvangt van 10 tot en met 14 augustus ruim tweehonderd jonge voetballers op sportpark ‘t Heike. De deelnemers zijn 6 tot 16 jaar. Voor die groep gelden geen restricties meer tot elkaar. Voor de ruim zestig vrijwilligers ligt dat anders. Zij krijgen instructies om voldoende afstand te houden. In vergelijking met eerdere edities zijn er minder deelnemers; 200 in plaats van 250. ,,We werken met iets kleinere groepen, waardoor het voor een trainer ook makkelijker is om daar omheen te bewegen”, licht De Backer toe.

‘Smeermoeders’ moeten afstand houden

De club hanteert in principe de coronarichtlijnen die enkele maanden eerder al werden ingevoerd op het sportpark. Wel zijn er tijdens de voetbaldagen nog enkele extra aandachtspunten op het gebied van hygiëne en de 1,5 meter, geeft De Backer aan. De openings- en sluitingsceremonie, waar voorheen soms wel driehonderd mensen bij elkaar stonden, zijn geschrapt. En de zogenaamde ‘smeermoeders’, die voor de lunch zorgen, moeten onderling voldoende afstand houden als ze de broodjes klaarmaken. Deelnemers krijgen allemaal een eigen bidon om uit te drinken.

Ouders zijn ook tijdens deze negentiende editie gewoon welkom om te komen kijken. ,,We hebben ons protocol met iedereen gedeeld en op het sportpark wijzen we mensen ook met bordjes op de regels”, vertelt De Backer. ,,Deze situatie is ook voor ons nieuw. Maar ik verwacht dat het goed zal gaan. We zullen mensen er op aanspreken als ze zich niet aan de regels houden. Het is onze ervaring van de afgelopen maanden dat we er samen wel uit komen.”

‘Na biertjes dichter bij elkaar kruipen?’

De grootste uitdaging is misschien nog wel de afsluitende barbecue voor de vrijwilligers op vrijdag. Die gaat doorgaans gepaard met alcoholconsumptie. De Backer is zelf ook benieuwd hoe dat verloopt. ,,Onze mensen kennen de richtlijnen. Gaan die na een aantal biertjes toch dichter bij elkaar kruipen? Het is voor ons als voetbalclub ook goed om te zien hoe dat gaat. Onze kantine wordt straks weer gewoon opengesteld. We gaan proefondervindelijk meemaken hoe dat allemaal werkt.”