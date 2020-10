Voetbalschool trapt af bij RKVV Dommelen

Zo'n veertig kinderen met rode wangen rennen over het voetbalveld van RKVV Dommelen. Verdeeld in vijf groepen krijgen ze training in een specifiek onderdeel van het voetbal.

Enkele enthousiaste vaders begeleiden de groepen van de ene trainer naar de volgende als er na twaalf minuten na een fluitsignaal doorgeschoven wordt. Maarten de Backer van RKVV Dommelen kijkt tevreden toe. ,,Het is gewoon simpel, hoe meer kinderen kunnen voetballen, hoe meer plezier ze hebben en hoe beter ze worden", zegt De Backer.

Kleine partijtjes

,,We waren al langer bezig om zelf dingen te organiseren op de momenten dat de competitie stil lag, of bijvoorbeeld zoals nu tijdens de vakantie. Zo hebben we kleine partijtjes tegen elkaar georganiseerd. Nu hebben we deze zaterdagochtend van de herfstvakantie gecombineerd met de aftrap van de voetbalschool die hier op vrijdagavonden op de club is", legt De Backer uit.

,,Op deze manier kunnen kinderen alvast kennismaken met de trainers van de JP Academie en andersom natuurlijk.”

Quote We proberen zoveel mogelijk variatie aan te brengen en alles net wat anders te doen dan tijdens de reguliere trainingen. Jop Poeliejoe, JP Academie

De voetbalschool draagt bij aan de maatschappelijke functie die de sportclub wil vervullen. ,,De school is in principe voor iedereen toegankelijk, tegen een kleine vergoeding. Het is leuk en goed om te zien dat negentig tot 95 procent van de leden die normaal trainen op zaterdagochtend er gewoon bij zijn, maar we hebben vandaag ook ongeveer tien niet-leden die mee komen doen met de voetbalschool. Dat is natuurlijk extra mooi."

Goede schijnbeweging!

Op het veld wordt intussen enthousiast gecoacht. ,,Kom op jongens, actie maken, goede schijnbeweging!" Jop Poeliejoe, oprichter van de JP Academie, lijkt als een vis in het water tussen de jonge voetballers van RKVV Dommelen en weet de goede snaar te raken bij de spelertjes.

,,Het loopt gesmeerd tot nu toe", vertelt Poeliejoe tevreden. ,,De kinderen moeten nog even wennen aan de oefenstof die we nu aanbieden, dus het is goed dat we deze aftrap hebben. We proberen zoveel mogelijk variatie aan te brengen en alles net wat anders te doen dan tijdens de reguliere trainingen."

Keeperstrainingen

Voor Poeliejoe is dit niet de eerste keer dat hij kinderen traint. ,,Bij mijn eigen club in Eersel, EFC, verzorg ik de keeperstrainingen. En daar heb ik de voetbalschool ook opgestart", legt hij uit. ,,Mijn ambitie en passie is eigenlijk dan ook om uiteindelijk van mijn hobby mijn werk te kunnen maken, en dus meerdere voetbalscholen op te starten in verschillende regio's.”