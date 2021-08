Voetbalsters De Valk en Dommelen samen in één team

Zomerserie Robert Neijnens in zijn ‘Fabriekske’: ‘Een gebouw vol nostalgie’

12 augustus Valkenswaard telde in de bloeitijd (rond 1900) vele tientallen sigarenfabrieken en -fabriekjes. Met Hofnar en Willem II als grootste. ’t Fabriekske aan de Bakkerstraat, met als merk Willem Buijs, was een van de kleinere bedrijven. Het pand is sinds 2007 een gemeentelijk monument en wordt bewoond door het gezin van Robert en Karin Neijnens.