Vogelhuisjes Festival in Valkenswaard: Kom van de bank af!

VALKENSWAARD - Van het thuiszitten een deugd maken, dat lijkt nu overal het motto. Zo ook het ‘Vogelhuisjesfestival’ wat deze week in Valkenswaard gestart is.

,,We willen mensen wat vrolijkheid brengen en iets geven om naar uit te kijken”, aldus organisator Riks Werts. Samen met anderen organiseert hij tweejaarlijks het Vogelverschrikkerfestival in Valkenswaard. Het idee van het maken van vogelhuisjes ontstond enkele jaren geleden al, maar is toen op de plank blijven liggen. De huidige situatie blijkt het ideale moment om het idee af te stoffen en nieuw leven in te blazen.

Gedwongen thuis

,,We zitten allemaal gedwongen thuis, en velen vervelen zich. Daarom willen we mensen uitdagen om van de bank af te komen, en in hun schuurtje aan de gang te gaan met het maken van een vogelhuisje.” Hoe groots het festival ook klinkt, de voorwaarden zijn simpel.

,,Het is een ‘coronaproof’ festival, dus niemand hoeft het huis uit. Daarnaast is een mooi bijkomend doel dat de vogelhuisjes vogels aantrekken die kunnen helpen tegen de eikenprocessierups, waar we natuurlijk graag een bijdrage aan leveren.”

De enige voorwaarde die gesteld wordt aan de vogelhuisjes is dat vooraf bekend moet zijn voor welke vogelsoort het huisje bedoeld is. ,,Elke vogel heeft een eigen soort huisje nodig. Voor de ene mees moet het gat bijvoorbeeld 28 millimeter zijn en voor de andere 32”, legt Werts uit. Verder moet het huisje deugdelijk in elkaar gezet worden, zodat het veilig is voor de dieren.

Kleinschalig festival

,,We hopen dat men zich creatief uitleeft op de buitenkant.” De bedoeling is dat de huisjes uiteindelijk geëxposeerd worden op een kleinschalig festival, later dit jaar. Daar zullen de huisjes ook beoordeeld worden door een deskundige jury. ,,Wanneer dit gaat gebeuren, weten we natuurlijk nog niet.”