‘Vogels kweken? Tja, het is een ouwemannenhobby’

WAALRE/RIETHOVEN - Is vogeltjes kweken nog van deze tijd? Niet volgens Tinus van Zwet, voorzitter van fusieclub de Edelzangers in Waalre.

,,Het is een ouwemannenhobby”, geeft de Riethovenaar toe. ,,Er is nauwelijks aanwas van jeugdleden, ons jongste seniorenlid is in de dertig en het oudste is inmiddels 93. Regelmatig houden we een minuut stilte.”

Quote Regelmatig houden we een minuut stilte Tinus van Zwet

De fusie van de twee vogelverenigingen hing al een tijdje in de lucht: de Waalrese Vogelvrienden (1964) kwamen zonder locatie te zitten toen De Wever per 1 maart de deuren sloot en een nieuwe plek was niet direct gevonden. Net als bij de Edelzangers uit Aalst (1938) stond het ledental al een tijd onder druk. Gezien ook de overlap in leden en bestuur (Van Zwet was van beide clubs al de voorzitter) was de keuze niet moeilijk.

Niet voor het geld

Corona maakt de jaarlijkse tentoonstelling in november onmogelijk. ,,Heel jammer”, vindt Van Zwet. ,,Onze hobby draait om het kweken van vogeltjes en die elkaar laten zien. Vanuit de inwoners is er ook altijd veel belangstelling. En verder: voor het geld hoeven we het niet te doen. Als er al gehandeld wordt, gaat het om tientjeswerk. Het is leuk om een mooi koppeltje bij elkaar te zetten en te kijken of het iets doet.”

Quote Het is leuk om een mooi koppeltje bij elkaar te zetten en te kijken of het iets doet Tinus van Zwet

Zelf heeft Van Zwet een zogeheten grote vlucht (een grote volière waar verschillende vogelsoorten door elkaar vliegen, zoals putters, sijsjes en goudvinken) en vier kooien met vluchtjes (een mannetje met meerdere vrouwtjes). Soms zet hij ook bewust twee verschillende rassen bij elkaar. ,,De kruising van een mannetjesputter met een kanarievrouwtje geeft de beste zangvogels”, legt Van Zwet uit.

Waarom mensen lid moeten worden van de Edelzangers? ,,Het is leuk, én leerzaam. Op bijeenkomsten hebben we altijd interessante sprekers. En we geven elkaar tips als het kweken niet goed lukt.”