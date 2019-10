Vogelverschrikkerfestival Valkenswaad kon verrassen

De kracht van de nieuwe opzet was een keur aan kleinschalige activiteiten verspreid in het dorp. Stoepkrijten op het marktplein, vogelwandeling in het Leenderbos, glasblazen in het centrum, Delfts Blauw schilderen in het cultuurcentrum, films in het theater. ,,En in de Nicolaaskerk een orgelconcert. Een rustpunt voor velen."