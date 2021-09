Vogelverschrikkerfestival Valkenswaard dit jaar in park, café en theater

Het hart van het festijn blijft het Van Bestpark. Een tweede centrum van activiteiten is theater De Hofnar. Ook de horecagelegenheden café De Fantast en zaal Du Commerce aan de Frans van Beststraat en café De Bel aan de Markt gaan met tal van activiteiten het evenement nog meer aanzien geven. Het Vogelverschrikkerfestival 2021 wordt gehouden van vrijdag 22 tot en met zondag 31 oktober.

Het is inmiddels de twaalfde editie van het tweejaarlijkse festijn. Medeorganisator Riks Werts: ,,Het basisrecept is al die jaren nog steeds hetzelfde. Als ‘hoofdact’ verschijnen er opnieuw de honderd vogelverschrikkers in het Van Bestpark, die geproduceerd worden met vindingrijkheid, vernuft en humor. Met daarnaast, eveneens in het park nabij het uitgaanscentrum De Statie, de tientallen optredens in de traditionele Spiegeltent en op het speciale buitenpodium ‘Het Nest’ .

Openingsbal

Alles draait dus om de vogelverschrikkers in het Van Bestpark. Op vrijdag 22 oktober gaat daar het festijn van start met ‘Palen sjouwen’. Honderd stuks gaan er in het park de grond in met op diezelfde vrijdagavond tussen de kale palen het openingsbal. Op zaterdag 23 oktober is het ‘De Dag van de Makers’ en tevens de start van de expositie. Deze loopt de gehele week tot en met zondag 31 oktober, de dag waarop ook de prijswinnaars bekend gemaakt worden. ,,Iedereen mag in het Van Bestpark zijn eigen vogelverschrikker komen bouwen. En we hebben ook een wedstrijd voor de mooiste vogelverschrikker in de Valkenswaardse voortuinen.”

Quote Toegang tot het terrein is geheel gratis zij het op vertoon van QR-code met identi­teits­be­wijs Riks Werts:

Gedurende de gehele herfstvakantieweek zijn er tientallen, voornamelijk muzikale voorstellingen. Het merendeel vindt plaats in de Spiegeltent in het Van Bestpark. Daar onder meer de groepen Superman, Duo Kuzko, Stuurboord Bakkebaard, Snaarmaarwaar en The Preacherman. Elke dag enkele andere artiesten/muziekgroepen voornamelijk van buiten Valkenswaard. Zo ook op buitenpodium Het Nest. Daar veelal in een kleinere bezetting.

(Tekst gaat onder de foto verder)

Volledig scherm Op het Vogelverschrikkerfestival in Valkenswaard maken de deelnemers zo origineel mogelijke verschrikkers. © Kees Martens/DCI

In de theaterzaal van De Hofnar is een gevarieerd programma met onder meer Björn van der Doelen, Simone Kleinsma en Betty’s Backyard. En speciaal voor de kinderen de Ballonnenfee en ‘De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen’.

Maar ook lokale activiteiten zoals ‘De Avond van de Nachtgaal’, de Senioren Meezingdag en ‘Het Valkenswaardse Filmfestival’, waarbij ieder zijn eigen film/documentaire mag vertonen. En op dinsdag 26 oktober de traditionele mosselavond.

Ook in De Bel, De Fantast en Du Commerce is er, verdeeld over de gehele vogelverschrikkersweek, een breed muzikaal aanbod en/of speciaal eten en drinken.

Vogeltjesmarkt

Het Vogelverschrikkerfestival 2021 eindigt op 31 oktober met van 10.00 tot 16.00 op het marktplein in hartje Valkenswaard ‘De Vogeltjesmarkt’ met brocante en curiosa. En daarop aansluitend in de Spiegeltent in het Van Bestpark ‘Het Slotfeest’ met prijsuitreiking.

Ook de organisatie van het festival is gebonden aan de coronaregels. Vandaar dat het Van Bestpark de gehele week hermetisch wordt afgesloten. Riks Werts: “Er komen twee aparte in- en uitgangen. Toegang tot het terrein is geheel gratis zij het op vertoon van QR-code met identiteitsbewijs.”