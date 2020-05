Volgt Valkenswaard de wet wel met raadsvergadering die voor niemand te volgen is?

VALKENSWAARD - Raadsleden in Valkenswaard trekken de rechtsgeldigheid van hun eigen ‘openbare’ vergadering in twijfel: is openbaar nog wel openbaar als niemand de vergadering kan volgen?

Publiek en pers waren donderdagavond niet welkom bij de openbare raadsvergadering, maar ze konden die ook niet via internet volgen. De geluidsweergave werkte thuis niet. Hoewel nog tevergeefs is getracht om het technisch mankement te verhelpen, is de vergadering op aangeven van burgemeester Anton Ederveen (tevens voorzitter van de raad) gewoon voortgezet.

Raadslid Fred Emmerik van Samen voor Valkenswaard noemt het een dag later, ‘diep triest’ dat dit anno 2020 zo is verlopen. Hij is voorzitter van het dagelijks bestuur van de gemeenteraad (presidium) en heeft de burgemeester en de raadsgriffier met klem verzocht om voor dinsdagavond uit te zoeken of dit juridisch wel door de beugel kan. Dat wordt uitgezocht, is hem toegezegd.

Emmerik is niet zeker van de rechtsgeldigheid van de genomen besluiten. ,,Is een raadsvergadering nog wel openbaar als niemand die verder kan volgen? Ik betwijfel dat.”

Sieka van Vlerken (VVD) deelt die twijfel. ,,We hadden beter kunnen aandringen op een schorsing en dan in het wetboek moeten opzoeken of dit wel kan. Burgers moeten toch weten wat er in een openbare vergadering besproken wordt?”

Poot stijf moeten houden

Terugkijkend had ook Emmerik het liever anders aangepakt. ,,Ik heb tijdens de vergadering nog aan de burgemeester gevraagd of dit nog wel een openbare vergadering was. Hij zei dat het wel kon. Ik had mijn poot stijf moeten houden. Misschien hadden we als collectief moeten zeggen dat we niet door wilden gaan.”

Valkenswaard heeft er in coronatijd voor gekozen om met inachtneming van de 1,5 meterregel wel fysiek te vergaderen in de raadszaal. Publiek en pers mogen er echter niet lijfelijk bij aanwezig zijn. Om dat probleem op te lossen is het de bedoeling dat zij de bijeenkomst via een livestream op internet kunnen volgen.

Tijdens de eerste raadsvergadering ‘corona-stijl’ in april verliep dat al niet vlekkeloos, afgelopen donderdag bleef van de openbaarheid helemaal niets over.

Wettelijk niet in de haak?

Of het wettelijk in de haak is wat Valkenswaard heeft gedaan? Daar had directeur Henk Bouwmans van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gisteren geen eensluidend antwoord op. ,,Wat ik wel constateer is dat er in ieder geval sprake is van een vormgebrek. Het uitgangspunt in onze democratie is dat raadsvergaderingen in principe openbaar zijn. Aan die openbaarheidsvereiste, zoals beschreven in de gemeentewet, is niet voldaan. Dat moet gerepareerd worden zodat voor de burgers duidelijk wordt hoe de besluitvorming is verlopen.”