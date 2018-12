Voor bijna miljoen aan belastingschuld aan het licht gebracht bij verkeerscontrole in Valkenswaard

VALKENSWAARD - Bij een verkeerscontrole in Valkenswaard is dinsdag voor 950.000 euro aan achterstallige belastingschulden aan het licht gebracht. Bijna 40.000 euro daarvan werd direct geïnd en van de andere schuldenaars zijn auto's in beslag genomen.