Voor de kinderen van Villa ExpertCare in Waalre komt de wereld dichterbij

Loze ruimte

Ook deze keer was het de bedoeling te investeren in speelgoed voor de snoezelruimte of de tuin. „Tot we ons realiseerden dat de erker aan de voorzijde van ons pand niet alleen heel mooi is, maar ook veel loze ruimte in beslag neemt. We besloten er een functionele, op maat gemaakte zitvensterbank te laten realiseren, waar vanaf de kinderen niet alleen lekker naar buiten konden kijken, maar ook contact kunnen maken met voorbijgangers.”