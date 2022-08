Voor Frits uit Waalre is Oberkrainermuziek veel en veel meer dan ‘gezellig met een pot bier erbij’

Alle senioren uit Waalre vanaf september welkom in ‘t Hazzo

AALST/WAALRE - De Aalster Seniorenvereniging (ASV), Seniorenvereniging Waalre en Kring Waalre gaan alle senioren in de gemeente Waalre dagelijks ontmoetingsmomenten bieden in het dorp. Zij zijn vanaf september welkom in het nieuwe horecagedeelte van de verbouwde sporthal ‘t Hazzo in Aalst.

11 augustus