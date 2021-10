Voor scootmobieler Tilly zijn de gloednieuwe voetgangersbruggen over de N69 een blokkade

Tilly Wijnen-Firet rijdt haar scootmobiel vanaf het fietspad aan de Keersopperdreef bij Dommelen een stuk de nieuwe voetgangersbrug over de even zo nieuwe N69 op. Tot het punt waar de trap begint, halverwege de behoorlijk steile helling. ,,Het is gewoon jammer. Niet alleen voor mensen in een scootmobiel, maar ook als je in een rolstoel zit, of een rollator hebt. Je komt er gewoon niet overheen.”