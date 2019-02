Voorzitter dorpshuis De Pracht in Aalst vertrekt wanneer er een opvolger is

Hans van Baal (67) is een sociaal ‘verschilmaker’. Zo betitelt het Oranje Fonds hem althans en hij is daar best trots op. In zijn rol van voorzitter van Stichting De Pracht Ekenrooi draagt hij bij aan een sociaal dorp en daarmee aan een socialer Nederland. Samen met 180 andere vrijwilligers is hij één van de ‘verbinders’ die gezicht geeft aan de kracht van De Pracht: een goed gerunde onderneming met een sociaal hart. Na ruim zes jaar vindt Van Baal het tijd om de voorzittershamer langzaamaan over te dragen aan een opvolger. Die mag dan mede het nieuwe vierjarenplan voor het gemeenschapscentrum schrijven.