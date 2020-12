Voorzitter fietscrossclub start petitie voor pumptrackterrein voor urban sporters

VALKENSWAARD - De petitie voor een pumptrackterrein in Valkenswaard is succesvol. Nu moeten de initiatiefnemers de gemeente nog zien te enthousiasmeren.

Bijna 500 keer is de onlinepetitie van Evert-Jan Haarhuis uit Valkenswaard inmiddels ondertekend. Anderhalve week geleden vroeg hij namens alle mountainbikers, BMX’ers, skateboarders, stuntsteppers en (inline) skaters in Valkenswaard en omgeving om een geasfalteerde pumptrack. Haarhuis: ,,Want er ontbreekt in de buurt een plek waar urban sporters van alle leeftijden zich kunnen uitleven.”

Mountainbike- en BMX-scene

Oorspronkelijk is pumptracking ontworpen voor de mountainbike- en BMX-scene. Je komt vooruit door op- en neergaande bewegingen te maken op een rijwiel op een speciaal daartoe ontworpen circuit. Er wordt niet veel getrapt en al helemaal niet geduwd of getrokken, want snelheid maak je door met je lichaam krachtige golfbewegingen te maken. Het is de sport om je, via railbermen en pomprollen, steeds sneller voort te bewegen.

Veel en vaak achter schermpjes

Haarhuis, betrokken ouder en voorzitter van Fietscrossclub Lion d’Or, heeft samen met een aantal anderen het initiatief genomen om er voor te zorgen dat ook in Valkenswaard een pumptrack kan worden aangelegd. ,,Er zijn in onze gemeente wel speelplekken, maar onze kinderen zijn te groot voor glijbaan en wipwap. Dankzij corona zaten ze de laatste maanden veel en vaak achter de schermpjes, want ook het voetballen lag stil. Dat zette mij aan het denken.”

Haarhuis, werkzaam in de fietsindustrie, bedacht hoe mooi het zou zijn om een pumptrack te realiseren op de BMX-baan in Dommelen. ,,Maar het meest succesvol is dit natuurlijk in het hart van het dorp. De drempel voor de kids om erheen te gaan is dan laag. Het Don Boscopark is een optie, maar ook de plek achter de Geenhovensedreef, waar voorheen een tuincentrum stond.”

Plannen toelichten

De grootte van een baan is volgens Haarhuis idealiter tussen de duizend en twaalfhonderd vierkante meter. Hij begon de petitie om te kijken of er animo was en dat blijkt zo te zijn. Haarhuis gaat een brief aan de gemeente schrijven om de plannen verder toe te lichten.”

Meer info op Facebook: pumptrack Valkenswaard