Voorzitter Harmonie Juliana bijt van zich af na kritiek uit gemeenteraad Waalre

Die kritiek weerklinkt duidelijk in de brief die hij onlangs aan de gemeenteraad richtte. ‘U als politici zou het voor ons op moeten nemen en niet moeten zeggen ‘ze geven het te makkelijk op’ of erger nog, ons als ‘erg slap’ wegzetten In de media’. Hermans doelt hiermee op uitspraken in het ED van respectievelijk CDA’er Suzan van de Goor en AWB’er Jo Claessen, die geen blad voor de mond namen en zich erg kritisch toonden over het vertrek van de harmonie. ,,Wij voelen ons niet gehoord door dat deel van de gemeenteraad”, licht Hermans toe. Alleen D66 klopte - na de brief - aan bij de harmonie.