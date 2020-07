Vorige week inbraakpoging, nu drie auto's in brand gestoken bij Valkenswaardse ondernemer

VALKENSWAARD - Waarom ze in de nacht van woensdag op donderdag doelwit waren van brandstichters, weet Valkenswaardenaar Kees Tempelaars niet. Maar hij sluit niet uit dat het een wraakactie is.

Afgelopen nacht gingen drie auto's naast zijn villa aan de Smelen in vlammen op, werd de carport verwoest en liep het huis rookschade op. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen op de woning oversloegen. Dat het brandstichting is, staat vast. Tempelaars - ondernemer in duurzame bouwprojecten - vertelt dat op beelden van de bewakingscamera te zien is hoe rond 02.00 uur een gecamoufleerde man de oprit op loopt en een van de drie auto's in brand steekt.

Zijn dochter slaapt in een aangrenzende kamer en wordt wakker van een knal. Dat zou bijvoorbeeld een geknapte autoband kunnen zijn. Ze kijkt op de bewakingscamera en ziet dat het buiten helemaal mis is. ,,Ze heeft ons schreeuwend wakker gemaakt.” Tempelaars, zijn vrouw en dochter kunnen de woning tijdig verlaten.

Inbrekers

Een week eerder filmden diezelfde camera's twee jong ogende jongens die in het begin van de nacht bijna een uur bezig waren om een navigatiesysteem uit een geparkeerde BMW te halen. Een tijd later - rond 03.00 uur - probeerden ze ook nog in de woning te komen, terwijl het gezin gewoon thuis was. Maar het alarmsysteem dwarsboomde de woninginbraak. De dochter des huizes plaatste beelden van de twee dieven op social media met de vraag wie ze herkende. Volgens Tempelaars is zo de naam van een van de mannen achterhaald. ,,Uit de regio. We kenden hem niet.”

Of die man daadwerkelijk iets met de auto-inbraak en inbraakpoging in de woning te maken heeft, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of de politie hem al heeft gehoord.

De Valkenswaardenaar sluit niet uit dat de brandstichting van vannacht daar een gevolg van is. ,,Het zou een wraakactie kunnen zijn voor het delen van die beelden.” Tempelaars is met zijn bedrijf Earth and Eternity nog altijd in een zakelijk conflict verwikkeld met een andere bouwondernemer. De Valkenswaardenaar zegt niets uit te sluiten, maar geen aanwijzingen te hebben dat het daarmee te maken kan hebben. ,,De rechtszaak loopt nog. Maar er speelt nu niets.”

