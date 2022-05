Vrachtwagen gekanteld en in berm beland bij achteruitrijden in Valkenswaard

Buurtpre­ven­tie Luyksges­tel betrapt mannen op plannen inbraak

LUYKSGESTEL - Een man is woensdagavond opgepakt voor woninginbraak of het plannen daarvan in Luyksgestel. Buurtpreventie hield de man samen met een andere verdachte staande, omdat ze opvallend veel interesse toonden voor woningen en auto's in het dorp. Ook maakten zij foto's van de omgeving. Dat meldt de politie.

5 mei