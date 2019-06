Vrachtwagenchauffeurs Mariëlle en Caroline Manders uit Valkenswaard: ‘Mannen kunnen veel van ons leren’

De zussen zijn sinds 2012 als beroepschauffeur werkzaam in het transportbedrijf van hun vader, in Valkenswaard. ,,Toen we eenmaal ons groot rijbewijs hadden behaald, rolden we er als het ware vanzelf in. We zijn opgegroeid tussen de vrachtwagens.” Op de teller van Caroline staat inmiddels 90.000 kilometer, Mariëlle klokt er 80.000. De zussen zijn beurtelings te vinden in de vrachtwagencabine. Daarnaast runt Caroline een eigen massagetherapie-praktijk, Mariëlle houdt zich bezig met de administratie van het transportbedrijf.