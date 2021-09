Vrees voor meer verkeer in Valkenswaard en Dommelen na maatregelen in buurgemeente Waalre

Nu de opening van de nieuwe Westparallel N69 nabij is - de nieuwe verbinding gaat volgende maand open -, wil de gemeente Waalre ervoor gaan zorgen dat de oude N69 dwars door Aalst minder druk wordt. Uiteindelijk moeten er straks maximaal 13.500 auto's per dag op de Eindhovenseweg in Aalst rijden. Nu nog zijn er dat 21.000 tot 23.000 per dag. Om dat doel te bereiken, worden op verschillende plekken in de gemeente maatregelen genomen.