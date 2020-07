Vrees voor verkeerschaos in Dommelen: maatregelen pas ná aanleg Westparallel

DOMMELEN - De Westparallel wordt waarschijnlijk in gebruik genomen voordat de aanpassingen in Dommelen-Zuid gereed zijn. Dat was niet de afspraak.

Donkere wolken pakken samen boven Dommelen. Het ziet er naar uit dat de herinrichting van Dommelen-Zuid immers pas veel later klaar is dan de oplevering van de Westparallel. Daarmee dreigt (verkeers-)chaos in Dommelen. Voor Ben de Klerk van de werkgroep 'Verkeer Dommelen-Zuid' een onverteerbare zaak. ,,Wij hebben in 2014 in het rapport 'O Dommelen, let op uw saeck', heel nadrukkelijk geadviseerd om de ontsluiting van Dommelen-Zuid tijdig te regelen. Vóór de openstelling van de nieuwe N69 moeten de maatregelen in Dommelen uitgevoerd zijn. Dat advies is zowel door het college als de gemeenteraad integraal overgenomen.”

De politieke partij Samen voor Valkenswaard (SvV) heeft hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. ,,Maar ons bekruipt de angst dat we eind 2021 nog niet klaar zijn met die verkeersmaatregelen in Dommelen-Zuid.”

Volgens de verantwoordelijke wethouder Theo Geldens start de uitvoering inderdaad naar verwachting pas begin 2022. En de werkzaamheden nemen vermoedelijk een jaar of twee in beslag. Daarmee wordt er fors afgeweken van de planning. Volgens de recente informatie over 'Grenscorridor N69' is het nog steeds zo dat ‘eind 2021 de nieuwe verbinding N69 gereed is voor automobilisten'. De eigen vertraging komt volgens de gemeente doordat tot juli vorig jaar er nog grote onzekerheid bestond over de planning van de aanleg van de Westparallel. Dat kwam vooral door het planologische probleem van de aansluiting van de Westparallel aan de A67 en de Kempenbaan in Veldhoven. Zodoende kon het participatietraject met de bewoners in Dommelen pas later starten.

Volgens B en W is de raad van Valkenswaard overigens al eerder op de hoogte gebracht van de twijfels over het tijdig gereedkomen van al die nieuwe verkeersmaatregelen in Dommelen-Zuid. Inmiddels wordt wel gekeken hoe er een inhaalslag te maken is.

Het kind van de rekening

Ben de Klerk klinkt somber. Hij weet wat er in het dorp leeft. Hij is vanaf het begin betrokken geweest bij de wijkraad, en nu weer actief bij We Dommelen. Hij voorziet grote problemen op verkeerstechnisch gebied, maar hij is ook bang voor veel weerstand. ,,Veel inwoners hebben vanaf het begin gezegd dat Dommelen het kind van de rekening wordt. Met name aan de Westerhovenseweg en Bergstraat klonk ongezouten kritiek.”

Op verkeersgebied zal volgens De Klerk ook veel afhangen van wat er in Waalre gebeurt. Als daar verkeer uit het zuiden geweerd wordt, moeten straks de auto's ook vanuit Valkenswaard-Noord via de Luikerweg of door Dommelen naar de N69. Hij vindt dat er snel geschakeld moet worden door college en raad. De veiligheid én de bereikbaarheid van Dommelen staat voorop. ,,En het gehele herinrichtingsplan Dommelen-Zuid moet in één keer uitgevoerd worden. Anders loopt het straks altijd ergens vast. Er zal overal veel overlast ontstaan.”