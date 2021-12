Vreugdesprongetje bij MSV: de club kan weer groeien

Geen moorden op straat afgelopen jaar, maar wel veel doodslag in de rechtbank

EINDHOVEN - Qua moord en doodslag was 2021 een opvallend rustig jaar in deze regio. Maar niet in de rechtbank, waar juist extraveel levensdelicten voorbij kwamen. Van tragische broederruzies tot weerzinwekkende lusten. En er was meer. Een jaaroverzicht in twee delen. Vandaag deel 1.

