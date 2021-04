Vrijspraak na eis van levenslang in moordzaak-Karaman: hoe kan dat?

Jeep op aanhangwa­gen vliegt spontaan in brand onderweg naar APK-keu­ring

28 april WAALRE - Een Jeep is woensdag spontaan in brand gevlogen. De wagen stond op een trailer en was onderweg naar de garage, waar donderdag een APK-keuring gepland stond. Hoe de brand in het voertuig is ontstaan, is niet duidelijk.