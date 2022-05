Vrijwilligerspenningen Waalre uitgereikt

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de samenleving. Zonder hen kunnen veel activiteiten niet plaatsvinden. Met het uitreiken van de penningen laat de gemeente daarom jaarlijks haar waardering blijken. De vrijwilligers, die voorgedragen worden door organisaties en verenigingen uit Waalre, investeren belangeloos een aanzienlijk deel van hun tijd in hun werk ten dienst van de lokale gemeenschap. Eén van de criteria om voor de penning in aanmerking te komen, is dat de vrijwilliger minimaal acht jaar organisatorisch en/of bestuurlijk vrijwilligerswerk moet hebben gedaan. Dat is voor jongeren niet altijd haalbaar, terwijl er wél jonge vrijwilligers zijn die extra aandacht verdienen voor hun inzet. Deze jongeren doen vrijwilligerswerk bij één of meerdere verenigingen of instellingen in de gemeente Waalre. Zij leveren daarmee een positieve bijdrage aan de Waalrese samenleving door sociale verbindingen te creëren binnen hun vereniging of instelling en de samenleving. Dit werk is overigens niet gekoppeld aan een (geldelijke) tegenprestatie.