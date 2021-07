Vrouw beroofd van tas in Valkenswaard, dader opgepakt

Bijzondere dagbeste­ding in Valkens­waard groeit door: 'Maar groter willen we niet worden’

13:00 VALKENSWAARD - Bij een dagbesteding voor ouderen met beginnende dementie denk je niet meteen aan een tweekapper in een rustige woonstraat. Toch is dat precies de plek waar de Wenshof in Valkenswaard die kwetsbare doelgroep nu al bijna vier jaar geborgenheid biedt. Om aan de groeiende vraag te voldoen, is het initiatief nu uitgebreid.