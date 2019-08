Vrouw valt van fiets in Valkenswaard en moet naar het ziekenhuis

Plan Waalre: burgers zelf laten kiezen over vuurwerk­vrije zones, maar hoe kan je dat handhaven?

9:05 WAALRE - Mag je in Waalre knallen tijdens Oud & Nieuw? Als het aan burgemeester Jan Brenninkmeijer ligt, gaan inwoners daar de komende jaarwisseling zelf over. Hij stelt voor om te experimenteren met ‘vrijwillig vuurwerkvrije zones’. In dat model kunnen burgers zelf aangeven of er binnen een gebied geknald mag worden. Brenninkmeijer erkent dat het lastig wordt om zo’n regel te handhaven.