Vuurwerkverbod in Waalre nog niet in zicht

GroenLinks en de PvdA zien dat uit twee onderzoeken blijkt dat een aanzienlijk deel van Waalre voorstander is van een verbod en willen hier niet aan voorbij gaan. D66 voelt ook wel wat voor een verbod, maar niet alleen in Waalre. Het milieu heeft er geen baat bij als in omringende gemeente gewoon vuurwerk de lucht in wordt geschoten. En er is amper capaciteit om een verbod te handhaven, merkt Kees de Zeeuw op. ,,Wij missen een onderzoek hoe je het regionaal en het liefst landelijk kan invoeren. In Waalre alleen is symboolpolitiek.”

'Hoort bij cultuur’

Bert Links (ZW14) denkt dat het afsteken erg nadelig is voor het milieu. Maar partijgenoot Ad Dams is niet zomaar voor een verbod: ,,Het hoort bij onze cultuur. Het ligt heel gevoelig.” Jo Claessen (AWB) twijfelt: ,,Als je het me gedurende het jaar zou vragen, ben ik voor een verbod.” Maar op de oudejaarsavond zelf ziet hij het anders: ,,Verdorie dit is een stukje cultuur. Dat moeten we handhaven.” Hij wil dat het college ook kijkt of knalvuurwerk kan worden verboden en of het afsteken tussen middernacht en 01.00 uur een optie is. Hij twijfelt of een verbod wel zinvol is omdat er in Waalre nagenoeg geen klachten waren en amper schade. ,,Dus voor welk probleem zoeken we hier een oplossing?” Zijn vier zetels tellende partij is onderling nog verdeeld, voegt hij er aan toe.