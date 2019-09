VVD Valkenswaard: ‘Bestuurscultuur onder de loep’

De kwestie komt aan de orde in de raadsvergadering van 26 september. Maar volgens Van Vlerken ‘zijn er meer dossiers dan alleen de GP-deal die vragen oproepen’, zonder te willen aangeven welke dat zijn. Ze refereert ook aan het rapport van de commissie De Cloe, die onderzoek deed naar toenmalig raadslid Ruud van Dijk en kritische kanttekeningen plaatste bij de lokale bestuurscultuur en ‘de in Valkenswaard gangbare normen’.



Van Vlerken meent nu dat er een uitgebreid onderzoek moet komen. In het uiterste geval wil VVD een raadsenquête (met verhoren onder ede) aanvragen. Daar zal een raadsmeerderheid voor nodig zijn. Daarover zijn de liberalen met andere fracties in gesprek. ,,We realiseren ons dat een raadsenqûete een zwaar middel is”, zegt Van Vlerken. ,,Ik zie het als uiterst redmiddel om ervoor te zorgen dat alles boven water komt.”



Het gaat om duidelijkheid, zegt ze. Rond teveel dossiers hangt een waas. ,,Daar wordt in de gemeente volop over gepraat. Niemand weet: wat is waar, wat is niet waar. Ik hoop dat onze vermoedens onterecht zijn en dat het bestuurlijk functioneren in Valkenswaard wel in orde is. Als de twijfels en vragen maar worden weggenomen.”