Waalre bekijkt locaties voor zonnepanelen en windmolens

WAALRE - Waalre zoekt binnen de gemeentegrenzen naar percelen voor het duurzaam opwekken van energie door zonnepanelen of windmolens. Het moet een bijdrage leveren aan de 1,5 TWh die de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant in opdracht van het Rijk aan energie moeten besparen.

Potentiële plekken voor nieuwe duurzaamheidsprojecten zijn er in ieder geval voldoende, zegt wethouder Arno Uijlenhoet. Ze worden nu beoordeeld op bruikbaarheid. ,,Een hele exercitie. Je hebt onder andere te maken met natuur, veiligheid en vliegzones.” Op 16 april zal de gemeenteraad bespreken welke Waalrese percelen ingezet zouden kunnen worden om een bijdrage te leveren aan de regionale energiebesparing. In juni moet de regio de eerste versie van die zogenoemde Regionale Energiestrategie (RES) bij het Rijk inleveren.

Inwoners krijgen dikke vinger in de pap

Inwoners zullen op de locaties een veelbepalende vinger in de pap krijgen. De term ‘inspraak’ dekt de lading niet, zegt Uijlenhoet. ,,Ze mogen binnen die zoekgebieden de ontwikkelingen meebepalen.” Alle duurzaamheidsprojecten moeten minimaal vijftig procent coöperatief zijn, dus: met deelname van inwoners die ook van de opbrengsten profiteren. ,,Maar bij voorkeur honderd procent.” Die regel moet volgens hem voorkomen dat ‘cowboys’ hun slag komen slaan in het Waalrese buitengebied. De financiële opbrengsten moeten zoveel mogelijk terugstromen naar de gemeenschap en omgeving. ,,Het is de bedoeling dat bijvoorbeeld boeren, andere grondeigenaren en omwonenden heel transparant komen tot afspraken over de invulling van de grond en de verdeling van de opbrengsten.”

Nee, niet zomaar windmolens

Is de kans reëel dat er windmolens in Waalre komen? Wethouder Uijlenhoet wil er eigenlijk weinig over kwijt. Alleen al het woord ‘windmolen’ lijkt hem wat ongemakkelijk te doen schuifelen op zijn stoel. Alsof het uitspreken van die negen letters betekent dat wieken aan de Waalrese horizon zullen verrijzen. Maar dat is absoluut niet zomaar het geval, benadrukt hij. De gemeente onderzoekt simpelweg alle opties en speurt naar terreinen die ruimte bieden voor beide vormen van duurzame energie-opwekking: zonnepanelen én windmolens. Niets meer en niets minder. Het is daarna aan de gemeenteraad om een oordeel te vellen. De provincie kan uiteindelijk plannen doordrukken als regionaal de vereiste duurzaamheidsbesparing van 1,5 TWh niet wordt gehaald.

