Waalre beslist in september: Twijfel over gift aan Van Gogh park

WAALRE - Waalre aarzelt als enige gemeente in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) over deelname aan de oprichting en realisatie van het Van Gogh Nationaal Park.

De negen gemeenten in de regio was gevraagd om begin juli te beslissen over deelname. Waalre reageerde in eerste instantie afwijzend maar heeft het besluit in heroverweging na overleg met de andere gemeenten. Voorzitter Yvo Kortmann van het Van Gogh Nationaal Park in oprichting heeft dat desgevraagd bevestigd.

Waar de twijfel in Waalre door is ontstaan is niet bekend. De gemeente laat weten dat het verzoek pas onlangs is ontvangen. ,,Het is een zelfstandige afweging die iedere gemeente voor zichzelf maakt. De komende periode gebruiken wij om hier zorgvuldig naar te kijken en de gemeenteraad hierbij te betrekken. In september komen we met een definitief besluit.''

Groene gebied

Het Van Gogh Nationaal Park is het groene gebied in het hart van Brabant, omringd door de steden Tilburg, Waalwijk, Den Bosch en Eindhoven. Natuurgebieden de Loonse en Drunense Duinen, de Oisterwijkse Vennen, de Kampina en Nationaal Landschap Het Groene Woud vallen binnen de grenzen van het park.

In 28 Brabantse gemeenten is gevraagd om deelname en een financiële bijdrage om een masterplan te ontwikkelen. Versterking van de natuur en het landschap, verbetering van het internationale vestigingsklimaat en bevordering van het toerisme zijn enkele doelen. Over iets meer dan een jaar hopen de initiatiefnemers de status Nationaal Park binnen te slepen.

Hilvarenbeek

Behalve Waalre bedankte ook Hilvarenbeek. Kortmann hoopt dat beide gemeenten nog tot inkeer komen. Hij vreest dat ze spijt krijgen. ,,Het is een geweldige ontwikkeling'', meent de voormalig burgemeester van onder andere Waalre, Best en Oisterwijk. Kortmann zegt dat het overgrote deel van de betrokken partijen deelname heeft toegezegd en een samenwerkingsovereenkomst ondertekent. Vorige week is daarom het groene licht gegeven om het plan verder gestalte te geven. Waalre kan nog aansluiten, benadrukt hij.

Ook wethouder Ralf Stultiëns van Nuenen betreurt de aarzeling in Waalre. Stultiëns baalt dat de SGE-gemeenten (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) geen unaniem standpunt kunnen uitdragen. Als voormalig woonplaats van Vincent van Gogh en toeristenmagneet gelooft Nuenen in de kansen van het initiatief, vooral voor de profilering in het buitenland. De gevraagde bijdrage is bescheiden, meent de wethouder.