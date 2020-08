Waalre blijft Brenninkmeijer steunen: ‘Hij mag terugkomen als burgemeester'

,,We willen dat het eindelijk rustig wordt in het openbaar bestuur. Dat is al heel lang niet zo’’, zegt Koen van Zon. Hij is voorzitter van de Vereniging voor de Jeugd en spreekt namens veel inwoners en verenigingen. Van Zon toont enerzijds begrip voor de ingreep die commissaris van de Koning Wim van de Donk woensdag deed: hij zette Brenninkmeijer opzij om Boelhouwer als waarnemer aan te stellen. Die moet de komende tijd orde op zaken stellen in het Waalrese bestuur, waar haat en nijd de boventoon voeren. Wel vindt Van Zon het ‘bijzonder’ dat juist de man die het dorp op handen draagt nu een stap opzij moet doen. ,,Voor ons blijft alles vaag. De wethouders zeggen dat er geen vertrouwen meer is tussen hen en de burgemeester, maar we weten niet wat er precies aan de hand is. Zeg dat ons dan.’’