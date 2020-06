Waalre doet het even anders: Rallyrijden in je eentje

Het idee: deelnemers halen hun routeboek op bij de start, op een dag naar keuze. Waar de chauffeurs normaal letterbordjes langs de kant van de weg zien als ze de juiste route rijden, krijgen ze die beloning nu met behulp van de speciale rallyapp. In totaal komen de rijders zo’n 80 virtuele routecontroles tegen. Er is geen tijdslimiet ingesteld en ook traditionele tijdsproeven ontbreken. ,,Het is niet de bedoeling dat er extra hard gereden gaat worden”, legt bestuurslid Jeroen Kon namens de organisatie uit. ,,Als je de denkbeeldige finishlijn passeert, toont de app de afgelegde route en de verzamelde letters.”

Of die letters ook de juiste zijn, staat nog te bezien. ,,Het is wel een wedstrijd”, lacht Kon, ,,dus het is niet de bedoeling dat deelnemers elkaar kunnen helpen. De uiterste rijdatum is 27 juni en op 30 juni om 19.00 uur maken we de uitslag bekend.”

Loep en liniaal

Top van rallyrijdend Nederland

Vijfvoudig winnaar van de Tulpenralley Bart den Hartog is verantwoordelijk voor de route. ,,Het niveau van de tocht is hoog”, waarschuwt Kon, ,,en de concurrentie is groot. Er zijn bijna 200 teams ingeschreven, waaronder vrijwel de hele top van rallyrijdend Nederland. Daarmee zijn we de dit jaar de grootste.”Officieel is de inschrijvingstermijn gesloten, maar Kon wil daar niet heel moeilijk over doen: ,,Het is een mooie kans voor mensen die graag de sfeer van het rallyrijden willen proeven maar geen oldtimer in de garage hebben staan. En zo heel druk zal het niet zijn omdat iedereen verspreid over drie weken rijdt.”