Waalre-dorp is weer begaanbaar, het werk aan het riool is af

WAALRE - De riolering ligt in de grond, de keet van Heijmans is weg en het gras van het pannaveldje aan de Swidbertstraat is ingezaaid. In oktober 2019 werd een start gemaakt met herinrichtingswerkzaamheden in het gebied Molenstraat, Dreefstraat, Werenfriedstraat en Smeleweg. Woensdag vond de oplevering plaats.

De openbare ruimte in deze straten en omgeving ging op de schop, zodat het oude riool kon worden vervangen door een klimaatbestendig gescheiden riool met een aparte afvoer voor hemelwater. Dit nieuwe systeem voorkomt overstromingen bij hevige regenval, verdroging van de grond en ontlast de waterzuivering. Daarnaast is er in het gebied nieuwe bestrating, groen en verlichting aangelegd.

Quote Als het nodig was werden oudere mensen door de medewer­kers een stukje over straat gedragen Tjeu van der Leegte

Het inrichtingsplan ging in samenspraak met een klankbordgoep, die uit zo’n vijftien personen bestond. Eén van hen was Tjeu van der Leegte uit de Dreefstraat, die vanwege zijn bouwtechnische kennis en kijk op ruimtelijke ordening door de buurt was gevraagd hen te vertegenwoordigen. Van der Leegte heeft prima samengewerkt met aannemer Heijmans: „Ook de tachtigplussers aan de Dreefstraat waren blij: als het nodig was werden zij door de medewerkers een stukje over straat gedragen, omdat deze oudere mensen er soms nauwelijks konden lopen.”

Wethouder duurzame ontwikkeling Maarten Pieters vertelde dat, toen hij vorig jaar november toetrad tot het zakencollege in Waalre, het één van zijn eerste taken was de gemeenteraad te vertellen dat het project duurder uitviel dan de bedoeling was: „Dat kwam aan de ene kant omdat er extra veiligheidsmaatregelen genomen moesten worden in verband met Covid-19. In het land werd er corona in rioolwater aangetroffen en hierdoor moest de planning en de fasering in de Dreefstraat worden aangepast. Aan de andere kant kwam het doordat in de Molenstraat, ter hoogte van De Smaragd, de overstort verplaatst werd. Op de nieuwe locatie moest de watergang worden overkluisd. Daar werden zware metalen aangetroffen en dat moest worden gesaneerd.”

Quote We parkeerden de auto verderop en vervoerden de boodschap­pen met de kruiwagen Ilse Liebregts

Ilse Liebregts en haar gezin hebben in de Swidbertstraat een hele tijd de auto niet voor hun huis kunnen parkeren: „Maar daar word je inventief van: we parkeerden de auto verderop en vervoerden de boodschappen met de kruiwagen.”

Via de Oude Kerkstraat en de Werenfriedstraat is er nu een veiliger fietsverbinding naar Kindcentrum de Wilderen: de auto is te gast. Directeur Gerry de Bruyn: „De verkeerssituatie rondom de school blijft een aandachtspunt. Maar bij welke school is dat nu niet? We denken nog aan een aantal kleine aanpassingen. Daarover zijn we in overleg met de wijkagent en met de gemeente. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om het gedrag en de bewustwording bij ouders wanneer het gaat om veiligheid.”