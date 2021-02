Waalre en Aalst zitten niet te wachten op twintig windmolens

WAALRE - Zoef... zoef... zoef... In de wijk Ekenrooi in Aalst zitten de bewoners niet te wachten op een kleine twintig windmolens die elk 260 meter hoog zijn en die hen uit de slaap houden. Het Achtereind en de omgeving van de Hut van Mie Pils behoren echter wel tot één van de zoekgebieden in Metropoolregio Eindhoven waar met windenergie elektriciteit kan worden opgewekt.

Dit is te lezen in de conceptversie van de Regionale Energie Strategie, de RES 1.0, waarin regionale afspraken omtrent de energietransitie zijn samengebracht in een voorstel.

Haalbaar en wenselijk

Waalre is één van die regionale gemeenten die een bijdrage moet leveren. Donderdag vond een digitale inloopbijeenkomst plaats en daarin werd met acht gemeenten, inwoners en ondernemers gesproken over wat technisch, ruimtelijk en maatschappelijk haalbaar en wenselijk is. Net als aan de 29 andere regio’s in het land heeft het Rijk aan Metropoolregio Eindhoven gevraagd te onderzoeken hoe en waar op fossiele brandstoffen bespaard kan worden en waar op duurzame wijze energie kan worden opgewekt. Dit alles om de CO2-uitstoot in 2050 met 95 procent te hebben verminderd. Het is zelfs de bedoeling om dat in 2030 al voor 49 procent voor elkaar te hebben.

Quote Je jaagt alle beesten weg door die herrie en de mensen raken in de stress citaat uit lokale appgroep Aalst

Over het plan om in Ekenrooi windmolens neer te zetten zijn de inwoners daar duidelijk: ,Zet die dingen ergens ver weg in een park op zee neer: dat doe je toch niet in een dorp. Je jaagt alle beesten weg door die herrie en de mensen raken in de stress', zo is de reactie in diverse lokale appgroepen.

In drie onlinebijeenkomsten konden betrokkenen donderdagavond hun zegje doen. Veel mensen waren ook níet aanwezig: ‘Beter is het om lokaal de discussie te voeren’, zo vond één van de deelnemers. Naast het realiseren van zon op daken is door de gemeenten ook gekeken naar de mogelijkheden van duurzame opwekking via wind. Met de mogelijke komst van zestien grote dynamo’s die achter de Hut van Mie Pils zouden kunnen komen en die ieder 15 gigawattuur moeten leveren, zijn vooral Aalstenaren niet blij.

Niet staan te klappen

Ook aan het Gat van Waalre zijn drie windturbines van formaat voorzien, waar Waalrenaren niet voor staan te klappen. Albert Burggraaff van de gemeente Waalre: ,,We zullen helaas ook windmolens en zonneweides nodig hebben.”

Over de keuzes, dilemma’s en samenwerking wordt de komende maanden in de regio nog vaak gesproken. In mei is de volgende bijeenkomst.