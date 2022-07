Waalre gaat bedrijven en chauffeurs benaderen om vrachtverkeer Waalre-dorp terug te dringen

Dat staat in een recente brief aan de gemeenteraad, waarin het Waalres college van burgemeester en wethouders vertelt over de conclusies van een onderzoek naar het instellen van een vrachtwagenverbod in Waalre-dorp. De gemeenteraad droeg het college in oktober vorig jaar op om dat onderzoek te laten doen.

Met name de aanwonenden van de doorgaande weg klagen al langere tijd over de vrachtwagens die door hun straat rijden, ook nadat deze vorig jaar opnieuw werd ingericht. Verschillende fracties in de gemeenteraad stelden raadsvragen over de verkeerssituatie.

‘Tot 2024 geen representatief beeld’

Advies- en ingenieursbureau Arcadis, dat het onderzoek uitvoerde, keek onder meer naar routes en cijfers over de verkeersintensiteit van het vrachtverkeer. De conclusie: op dit moment spelen er geen grote problemen met vrachtverkeer in Waalre-dorp. Het is wel belangrijk om de situatie goed in de gaten te houden.

De situatie die zich nu en de komende twee tot drie jaar aan de weg zal afspelen geeft volgens het onderzoek geen goede weergave van de werkelijkheid, omdat aan verschillende grote wegen in de omgeving van Waalre-Dorp wordt gewerkt. Het grootste voorbeeld daarvan is de herinrichting van de Eindhovenseweg die nu plaatsvindt, en in 2024 gaat het noordelijk deel van de doorgaande weg op de schop.

Quote Wij adviseren dan ook om pas over te gaan tot grootscha­li­ge maatrege­len wanneer na alle reconstruc­ties uit de monitoring blijkt dat er een probleem is met het vrachtver­keer onderzoeksbureau Arcadis

Pas als die werkzaamheden klaar kan een representatief verkeersbeeld worden geschetst voor de lange termijn, schrijft Arcadis. ‘Wij adviseren dan ook om pas over te gaan tot grootschalige maatregelen wanneer na alle reconstructies uit de monitoring blijkt dat er een probleem is met het vrachtverkeer.’

Bedrijven met vrachtwagens door Waalre-dorp na zomervakantie benaderen

De gemeente gaat het huidige gebruik van de weg wel in de gaten houden met tellingen van het aantal vrachtwagens aan de Willibrorduslaan, op het vaste telpunt aan de Heikantstraat en op de Onze Lieve Vrouwedijk. De tellingen vinden elk halfjaar twee weken lang plaats buiten de vakantieperiodes.

Het benaderen van bedrijven wordt door het gemeentebestuur omschreven als een handeling die relatief snel gedaan kan worden, om precies te zijn na de zomervakantie. ‘Door bedrijven en chauffeurs te wijzen op het feit dat een route via de westparallel sneller is, kunnen de routine-chauffeurs verleid worden om deze route te pakken in plaats van de route door Waalre-dorp’, schrijft het college.

B en W houden maatregelen als het instellen van gezette tijden waarop vrachtwagens winkels mogen bevoorraden en dosering van het verkeer op de Koningin Julianalaan achter de hand.