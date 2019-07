Een projectteam van ASML, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie heeft op Waalres grondgebied een locatie aangewezen als mogelijke plek voor een parkeervoorziening. Volgens de gemeente Waalre is het nu aan de ‘vragende partijen, en primair aan ASML’ om de interesse in de locatie officieel duidelijk te maken. Tot die tijd steekt de gemeente geen extra geld in onderzoek naar de parking.

Over het parkeerterrein, ten zuiden van de High Tech Campus, ontstond discussies omdat milieuorganisaties zeggen dat de komst van een parking de natuur zou verstoren in het nabijgelegen natuurgebied van Dommeldal De Hogt.

Het college schrijft aan de raad dat de gesprekspartners een ‘diffuus beeld’ hebben opgeworpen over hun intenties. Eerder bleek al dat ASML een parking in Waalre niet ideaal zou vinden. Als forensen eenmaal in Waalre zijn aanbeland, zullen ze het laatste stukje ook wel doorrijden. De bedoeling is juist dat werknemers op grote afstand van het bedrijf te parkeren om zo per fiets of bus verder te reizen.