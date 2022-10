Waalre heeft financiën goed op orde, maar ziet veel onzekerheden in de toekomst

In de nieuwe meerjarenbegroting wordt voor 2023 een plus van 76.000 euro verwacht. Een jaar later is dat 5.000 euro en in 2025 en 2026 respectievelijk 60.000 en 34.000 euro. In die bedragen is de meest recente financiële Rijksbijdrage voor lokale overheden, die bekend werd gemaakt op Prinsjesdag, meegenomen.

En dat heeft gevolgen voor de verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb). Eigenlijk wilde burgemeester en wethouders van Waalre de ozb jaarlijks met 10 procent extra verhogen bovenop de gebruikelijke 2,5 procent stijging. ,,Die 10 procent kunnen we nu terugbrengen naar 7,5 procent”, vertelt wethouder Peet van de Loo die de gemeentefinanciën in haar portefeuille heeft.

Lasten met 6 euro per maand omhoog

In 2023 betalen inwoners naar verwachting 520 euro aan ozb, 47 euro meer dan dit jaar. De afvalstoffenheffing stijgt van 134 naar 150 euro voor eenpersoonshuishoudens en van 224 naar 251 euro voor meerpersoonshuishoudens. De rioolheffing blijft gelijk op 198 euro. Al met al gaat de lastendruk voor de inwoner met ongeveer 6 euro per maand omhoog.

,,Inwoners die het al moeilijk hebben door stijgende kosten kunnen kwijtschelding of vrijstelling krijgen van belastingen”, aldus de wethouder. ,,Ook bieden we mogelijkheden voor gespreide betaling en hebben we budget om inwoners te adviseren of helpen met het energiezuinig maken van hun woning.”

Quote Met die kostenstij­gin­gen hebben we rekening gehouden. Of dit voldoende zal zijn moet blijken uit de ontwikke­lin­gen komende tijd Peet van de Loo, wethouder verantwoordelijk voor financiën in Waalre

Het gemeentebestuur stelt voor om de financiële meevaller vanuit het Rijk ook te gebruiken om het eigen vermogen van de gemeente te verbeteren. ,,Dat willen we doen door jaarlijks 350.000 euro in onze reserves te stoppen”, vertelt Van de Loo.

Het aanvullen van de reserves moet Door de hoge inflatie ziet de gemeente kostenstijgingen in bijvoorbeeld bouwmaterialen van projecten die momenteel worden uitgevoerd. ,,Met die kostenstijgingen hebben we rekening gehouden”, zegt Van de Loo. ,,Of dit voldoende zal zijn moet blijken uit de ontwikkelingen komende tijd.”

‘Ravijnjaar van 2026 naar 2027'

Dan is er nog 2026, dat in gemeenteland te boek staat als een zogenoemd ‘ravijnjaar’. De kabinetsplannen reiken namelijk tot en met 2025 en omdat de regering fors meer geld uitgeeft de komende jaren, stijgen de bijdragen aan gemeenten mee.

In 2026 dreigt echter een gat te vallen, waardoor gemeenten niet weten waar zij aan toe zijn. Om die onzekerheid weg te nemen komt het Rijk in 2026 landelijk 1 miljard euro uit. ,,Omdat dit een eenmalig bedrag is, zal het ravijnjaar worden opgeschoven naar 2027", legt Van de Loo uit. ,,Die onzekerheid is dus nog niet weg.”

De gemeenteraad moet de begroting nog wel goedkeuren. Dit moet uiterlijk op 10 november gebeuren.