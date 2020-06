Waalre heeft zonnepanelen het liefst op daken

WAALRE - Duurzame energie moet in Waalre voornamelijk komen van zon en wind, maar waar zonnepanelen en windmolens komen is nog niet te zeggen. ,,Onze buitenruimte is schaars”, aldus wethouder Uijlenhoet.

Het concept van de Regionale Energie Strategie (RES) kon dinsdagavond in de raadsinformatieavond rekenen op brede steun binnen de Waalrese politiek.

Duurzame warmtebronnen

De Regionale Energie Strategie is de regionale uitwerking van het nationaal Klimaatakkoord, en dus werd gesproken over de vraag hoe energiebesparing vertaald moet worden naar concrete acties, over het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit waarvoor gebieden moeten worden aangewezen en over duurzame warmtebronnen.

Over een jaar moet er een definitieve RES liggen , in alle 21 gemeenten die deel uitmaken Metropool Regio Eindhoven.

De nadruk bij het behalen van de doelstelling ligt op duurzame elektriciteit uit zon en wind, verwarming van gebouwen en op de infrastructuur die daarvoor nodig is. De Waalrese zoekgebieden liggen aan twee kanten van de gemeente: in Waalre-dorp aan de noordkant richting Dommeldal - De Hogt en in Aalst aan het Achtereind. In het buitengebied is volgens verantwoordelijk wethouder Arno Uijlenhoet het opwekken van zonne-energie maar zeer beperkt mogelijk: ,,Onze buitenruimte is schaars.”

Niet op de grond

Wellicht dat bij boeren plek is voor middelgrote zonnepaneelweides. Maar zonnepanelen op daken hebben de voorkeur. Er moet altijd ‘iets’ onder kunnen gebeuren; de panelen mogen niet gewoon op de grond liggen.

De zoekgebieden zeggen nog niet dat daar ook inderdaad panelen of windmolens komen. Waalre gaat in eerste instantie gewoon kijken wat ze denkt te kunnen bijdragen aan het regionale totaal. De genoemde Waalrese gebieden zouden daarin zelfs nog gewoon kunnen afvallen.

Bewust maken

Binnen de raad gingen de vragen vooral over het bewust maken en het betrekken van de inwoners in het proces. Met name José Verouden van Groen en Progressief Waalre liet geen kans voorbij gaan de wethouder te vragen op welke wijze hij iedereen bij dit project wilde betrekken. Uijlenhoet onderkent het belang: ,,Binnenkort komt er een notitie waarin staat hoe het college dat coöperatief vorm gaat geven.”