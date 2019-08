Waalre in 2030: veel groen en woningen voor iedereen

Hoe ziet Waalre er in 2030 uit? Als het aan de gemeente kan iedereen een woning kopen, er is veel groen en door de straten wordt minder hard gereden. De gemeente heeft een visie op wonen opgesteld met alle wensen voor de komende jaren. Bij het opstellen van het document is geluisterd naar de verlangens van de inwoners.

Een van de belangrijkste thema’s voor de bevraagde Waalrenaren is het aanbod van woningen. In enquêtes hebben mensen aangegeven dat ze het van groot belang vinden dat iedereen een woning moet kunnen kopen of huren. Dat geldt voor starters, mensen met middeninkomens en ouderen. Nu is Waalre een relatief dure gemeente, de grondprijs is hoog. ,,Dure woningen hebben we al genoeg’’, erkent wethouder Arno Uijlenhoet.

Waalres uitdaging zal de komende jaren zijn om het aanbod aan woningen te vergroten, voor alle categorieën. De gemeente zal gesprekken aangaan met woningcorporaties. Maar Uijlenhoet denkt ook aan nieuwe woonvormen, waar bestaande huizen worden opgedeeld in meerdere appartementen. ,,Ik denk dat het over 10 jaar zo kan zijn dat in één huis studenten in de bovenste verdieping wonen, en een ouder echtpaar beneden.’’

Al jarenlang scoort Waalre goed als het gaat om de kwaliteit van wonen, bijvoorbeeld in de bekende lijst van tijdschrift Elsevier. Dat komt onder meer door het vele groen, waar de gemeente in wil blijven investeren. Ook staat Waalre bekend als exclusief. Uilenhoet zegt dat ‘exclusief’ niet gelijk moet staan aan ‘duur’. ,,We moeten zorgen voor een fijne leefomgeving, daar zit de kwaliteit van wonen.’’

Pijnpunt voor het Waalre van nu, is voor inwoners het vele verkeer door de woonstraten. De gemeente is al begonnen met maatregelen te treffen om het sluipverkeer te weren. ,,Daar gaan we de komende jaren meer door. We pakken bijvoorbeeld de doorgaande in zowel Aalst als Waalre-dorp aan.‘’