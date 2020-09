Waalre is gezond: geld naar groen in crisistijd

Bosbrand in buitenge­bied van Valkens­waard geblust, uitgebrand koolstof­fil­ter op pad gevonden

20 september VALKENSWAARD/BERGEIJK - In het buitengebied op de gemeentegrens tussen Valkenswaard en Bergeijk is in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur een bosbrand uitgebroken. De brandweer heeft met twee blusvoertuigen het vuur gedoofd. Dat was rond 06.00 uur.