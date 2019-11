Waalre krijgt een speelbos

Kinderen van de gemeente Waalre kunnen zich verheugen op de komst van een speelbos. De locatie van de nieuwe speelplek is nog onbekend, maar het bos achter de Brede School in Aalst is aangewezen als mogelijke plek. Het plan voor een speelbos werd tijdens de vergadering over de gemeentebegroting aangenomen.

,,Waalre zou een speelbos goed kunnen gebruiken’’, zei fractievoorzitter Suzan van de Goor (CDA). ,,Een plek waar kinderen kunnen ravotten, rausen en buitenspelen. Bomen en hout kunnen dienen als speeltoestel.’’ CDA, GroenLinks en D66 diende een plan in om een speelbos in Waalre te realiseren. De gemeenteraad stemde ermee in.

Nu moet de gemeente zoeken naar een geschikte plek, maar Suzan van de Goor ziet een plek achter de Brede School in Aalst wel zitten. Volgens haar is daar voldoende plek. Zij wees naar het speelbos in Bladel als goed voorbeeld. Volgens Floris Schoots (D66) zit er een mooi speelbos is Groesbeek. Beide plekken zijn bosrijk en er zijn veel bomen om in te klimmen.

De komst van een speelbos was de meest concrete uitkomst van de vergadering over de begroting van de gemeente Waalre. De begroting, met onder meer een verhoging van de belasting op de ozb, werd aangenomen door de gemeenteraad - al stemde de voltallige oppositie tegen de begroting.

Inwoners van Waalre moeten dieper in de buidel tasten omdat de gemeentelijke belastingen zullen stijgen. Een gemiddeld huishouden zal er drie tientjes op achteruit gaan vanwege een hogere onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing.

Met name de kosten in de zorg lopen hoog op, en dat zal de komende jaren niet veranderen. Volgens de oppositie moet de gemeente daarom meer doen aan preventieve zorg. Raadsleden van oppositiepartijen denken bijvoorbeeld aan uitbreiding van de dagopvang bij Neffe de Kerk en De Pracht. De PvdA bracht een amendement dat om dat te bewerkstelligen, maar dat plan kreeg geen meerderheid in de raad.

Overigens zegt wethouder Lianne Smit al dat de gemeente inzet op preventie. Een voorbeeld daarvan is de oprichting van het Medisch Centrum Aalst afgelopen zomer, waar mensen op een laagdrempelige manier kunnen binnenlopen voor hulp. Zo hoopt de gemeente zwaardere zorgvragen te voorkomen. De oppositie vindt dat niet genoeg, maar kreeg de rest van de gemeenteraad niet mee.

Floris Schoots van D66 en JanPeter Hazelaar van PvdA maakte zich bovendien zorgen over de stijging van de onroerendezaakbelasting, die de inwoners van Waalre in hun portemonnee zullen voelen. Enkele maanden kreeg Waalre een financiële meevaller van de overheid te verwerken, in de vorm van een gunstige verdelingen van geld aan de gemeenten vanuit Den Haag.