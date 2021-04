‘Waalre moet beter communiceren met inwoners die melding maken over openbare ruimte’

Eindelijk weer naar de speeltuin: De Klimbim is weer open

28 maart WAALRE - De omgeving staat vol met auto’s en de fietsenstalling is vol: het is een vertrouwd gezicht bij speeltuin De Klimbim die dit weekend het seizoen opent. Voorzitter Huub Lanters (81) is een tevreden man: ,,We hebben het terras moeten afschermen en er wordt geen koffie en thee geschonken, maar we zijn heel blij dat we weer open zijn.”