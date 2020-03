Waalre na kritiek van Noodfonds: ‘Ons beleid is juist ruimhartig’

Het fonds - dat armlastige Waalrenaren in allerlei verschillende situaties financieel helpt - zegt dat ze steeds meer hulpverzoeken krijgt van inwoners voor fysiotherapie en tandartsbehandelingen. Omdat de gemeente in die gevallen niet bijsprong en naar het noodfonds verwees, moeten die Waalrenaren daardoor onnodig lang op behandelingen wachten, zei DNW-secretaris Hans Vermeijden. Hij meent dat de gemeente de regels te strikt handhaaft en te weinig maatwerk levert.

Opmerkelijk

De gemeente Waalre vindt de kritiek opmerkelijk. Gemiddeld krijgt de gemeente jaarlijks ongeveer 180 aanvragen voor bijzondere bijstand binnen. Ruim 90 procent wordt toegekend, waarvan de helft medische onkosten betreft, schrijft ze in een reactie. Waalre gaf er in 2019 ruim 161.000 euro aan uit. Van te strikt naar de regels kijken, zou juist helemaal geen sprake zijn. ‘We hebben hier een verordening voor die ruimhartig is en maatwerk toestaat indien nodig. Als het niet past verwijzen we desgewenst door naar fondsen’.

Voorbarig

De gemeente vindt de brief van het DNW aan college van B en W en gemeenteraad voorbarig. ‘We weten en begrijpen niet waarom het Diaconaal Noodfonds niet rechtstreeks met ons in gesprek is gegaan over de problemen die zij ervaren. We gaan daarom snel in gesprek met het Diaconaal Noodfonds’.