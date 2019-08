Waalre steunt Van Gogh Nationaal Park alsnog

In juli was Waalre nog de enige gemeente in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) dat zijn steun aan het park nog niet had toegezegd. ,,Op dat moment hadden we nog een aantal vragen. Dit ging bijvoorbeeld over wat zo’n Nationaal Park precies inhoudt, hoe de samenwerking daarin er concreet uit zou zien, welke kosten het met zich mee zou brengen en we moesten bij onszelf ook nagaan in hoeverre wij als gemeente iets met het thema Van Gogh hebben’’, zegt een woordvoerder van de gemeente. Bovendien wist Waalre op dat moment niet zeker of het wel tot het gebied zou behoren. Volgens de woordvoerder zijn de grenzen nog niet bepaald.