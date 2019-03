Waalre twijfelt over landgoed Gildebosch

Verschillende partijen waaronder GroenLinks en D66 vroegen zich tijdens de raadsvergadering dinsdagavond af of er genoeg draagvlak is voor een landgoed, waarbij een stuk akkergrond aan de uitvalsweg van Waalre-dorp naar Valkenswaard wordt ontwikkeld door een projectontwikkelaar. ,,Zijn landgoederen niet gewoon een manier voor mensen met een dikke portemonnee om wat villa's neer te zetten?'', vroeg Joke Beuger van Groenlinks zich af. De projectontwikkelaar is van plan om twee villa's te bouwen op de grond.

Wethouder Uijlenhoet wees op de voordelen van de ontwikkeling van een landgoed. Volgens hem is het de uitgelezen kans om van de schrale akkergrond (nu teelt een boer nog mais op de plek) een natuurgebied te maken. Bij de ontwikkeling van het landgoed zullen namelijk niet alleen huizen worden gebouwd: de bedoeling is dat de grond wordt ontwikkeld tot natuurgebied met onder meer wandelpaden die voor iedereen toegankelijk zijn. Van de tien hectare zal het overgrote gedeelte bestemd zijn voor het publiek.

Biologische teelt

Desondanks is er weerstand tegen het plan. Dat bleek dinsdagavond toen diverse insprekers aan het woord kwamen. Onder hen 'OnsGildebos', een club die vindt dat het gebied rondom de Gildebosweg ook kan worden ontwikkeld zonder projectontwikkelaar. Volgens André Veen, Gertrude Arends en Ellen van Beek liggen er volop kansen voor biologische teelt. Ze zijn van mening dat dat de grond ook economisch resultaat kan opleveren als het wordt gebruikt voor biologische teelt en toerisme. De fractie van Aalst Waalre Belang zei in lijn met die gedachte dat het voor hen belangrijk is dat het gebied een maatschappelijke meerwaarde krijgt in de vorm van recreatie of zorg.