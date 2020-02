Waalre verdeeld over sluipverkeer: ‘Je doet het nooit goed’

‘Slechte peiling’

Ook oppositiegenoot Gerard Lammers (ZW14) vindt dat het nog maar eens met de wethouder besproken moet worden. ,,Het is een slechte peiling.” Volgens Lammers is niet specifiek genoeg gemeten. Bovendien moet wat hem betreft de hele planning op de schop. De gemeente wil de sluipverkeerwerende maatregelen in het dorp klaar hebben zodra de nieuwe Westparallel klaar is. Maar zo confronteert de gemeente automobilisten met te veel verkeersproblemen, vindt hij. Het lijkt zijn partij veel logischer om eerst de Westparallel af te ronden en daarna in Waalre-dorp en Aalst de doorgaande wegen verkeersluw te maken. De PvdA is niet zo negatief maar wil wel meer duidelijkheid over de onderbouwing van het rapport, zegt fractievoorzitter Janpeter Hazelaar. Hij betwijfelt of voldoende is geluisterd naar de mening van inwoners. ,,En we vragen ons af waarom die maatregelen 24 uur per dag moeten en niet alleen tijdens de spits.”