Waalre wil afval op andere manier inzamelen

WAALRE - Waalre schakelt de hulp van zijn inwoners in om tot een beter systeem van afvalinzameling te komen. Een gemiddelde Waalrenaar levert jaarlijks 158 kilogram restafval in, maar dat gewicht moet drastisch worden verlaagd.

In Waalre zijn er speciale bakken voor papier, plastic, GFT en restafval. Maar van een gescheiden afvalinzameling komt weinig terecht. Waalrenaren dumpen bijvoorbeeld ook GFT of plastic in de grijze bak, die uitsluitend is bedoeld voor restafval. Slechts 11 procent van het afval in een Waalrese grijze bak hoort daar echt thuis. De rest van het vuil moeten Waalrenaren eigenlijk in andere bakken stoppen.

Dat moet anders, vindt de gemeente. Zeker omdat de overheid streeft naar 100 kilogram restafval per persoon, dat ligt in Waalre nu nog op 158 kilogram. Om dat gewicht naar beneden te brengen, schakelt Waalre de hulp in van zijn inwoners.

In verschillende wijken worden bijeenkomsten georganiseerd om bewoners te bevragen over een beter huisafvalinzameling. Ook worden er vragenlijsten verstuurd. Bovendien komt er een bewonerspanel van 30 inwoners, een representatieve groep zal worden uitgenodigd om daar aan deel te nemen.

In Waalre betaalt een eengezinshuishouden jaarlijks 126 euro, een meerpersoonsgezin 210 euro. Om de afvalgrens van 100 kilogram restafval per persoon te halen moet dat systeem op de schop, zo heeft de gemeente laten onderzoeken. Vermoedelijk komt daar een systeem voor in de plaats waar inwoners bijvoorbeeld moeten gaan betalen per lediging of zak restafval. Samen met inwoners gaat Waalre op zoek naar een definitieve manier van afvalinzameling.

Dat er voor Waalre nog een wereld te winnen is, blijkt uit een vergelijking met Reusel- De Mierden. De Volkskrant onderzocht dat het restafval daar uitkomt op 23 kilogram per persoon.